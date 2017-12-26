Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились 26 декабря

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник.

Биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппин были закрыты в связи с продолжением рождественских праздников, и в целом на азиатских фондовых рынках наблюдалась пониженная активность торгов.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился во вторник на 0,2%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, индийский BSE Sensex опустился на 0,1%.

Как стало известно во вторник, безработица в Японии снизилась в ноябре до 2,7% с 2,8% месяцем ранее, хотя эксперты в целом не ожидали изменения показателя.

Потребительские цены в стране выросли на 0,6% в прошлом месяце в годовом выражении после роста всего на 0,2% в октябре. Показатель без учета цен на свежие продукты питания (основной индикатор инфляции для Банка Японии) увеличился на 0,9% после роста на 0,8% в октябре.

Также на текущей неделе инвесторы ждут статданных о росте ВВП Вьетнама. Ожидается, что в текущем году экономика страны вырастет примерно на 6%.

В четверг существенно выросли акции японских операторов крупных торговых сетей, включая Takashimaya Co. и Isetan Mitsukoshi (+3,8% и +2,2% соответственно) на ожиданиях сильных продаж в праздничный период.

Тем временем снизилась цена бумаг компаний высокотехнологичного сектора, в том числе Sony (-0,9%) и Keyence Corp. (-0,7%).

Акции Samsung упали в цене на 3%. С начала месяца стоимость бумаг компании рухнула на 13% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили их оценку из-за опасений по поводу цен на микрочипы памяти.

Капитализация тайваньских компаний-партнеров Apple уменьшилась во вторник. Котировки акций Taiwan Semiconductor снизились на 1,1%, Foxconn - на 1%.

"Инвесторы вносят коррективы в свои портфели в преддверии нового года, - говорит старший аналитик Mito Securities Хадзиме Сакаи. - Многие продают акции крупных компаний и инвестируют средства в бумаги мелких предприятий".