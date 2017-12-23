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Принятый Радой закон об аудите оставляет фондовый рынок непрозрачным, - НКЦБФР
10:16 22.12.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявляет, что принятый Верховной Радой закон об аудите оставляет фондовый рынок Украины непрозрачным.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
21 декабря Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона Украины №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".
Этот закон предусматривает приведение норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.
НКЦБФР отмечает, что данный закон не учитывает вопросы качества аудита на фондовом рынке Украины, что, по мнению комиссии, приведет к его существенному ухудшению и преобразованию аудиторской проверки финансовой отчетности профессиональных участников фондового рынка в формальность.
Комиссия считает, что закон усугубляет проблему, которая создана принятыми ранее изменениями в закон Украины от 5 октября 2017 года №2164-VIII "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
Кроме того, изменениями в закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" в правовое поле был введен термин "предприятия, представляющие общественный интерес", но в окончательной редакции закона участники фондового рынка были исключены из этого перечня, в результате чего выпали из сферы прозрачного государственного надзора.
Сообщается, что "представляющими общественный интерес предприятиями" признаны только эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, и негосударственные пенсионные фонды.
Комиссия неоднократно обращалась в профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, подчеркивая необходимость устранения этого недостатка в законе "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".
НКЦБФР заявляет, что применение упрощенных требований к профессиональным участникам фондового рынка, относящихся к малым и микропредприятиям в вопросах финансовой отчетности и аудита, является недопустимым.
"Ко всем участникам финансового сектора страны должны применяться одинаковые подходы к раскрытию финансовой отчетности и аудита. Непоследовательный подход будет создавать системные риски для существования всего финансового сектора и иметь негативные фискальные последствия", - подчеркивает комиссия.
НКЦБФР считает, что непризнание профессиональных участников фондового рынка приведет к тому, что этот рынок и в дальнейшем будет оставаться в серой зоне, а операции на нем не будут иметь ничего общего с инвестиционной деятельностью и проводиться только с целью оптимизации фискальной нагрузки, непрозрачного кредитования и тому подобное.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №6016-д, за который проголосовали 229 депутатов, об аудите финансовой отчетности и аудиторской службе.
Документ предполагает публикацию в Интернете большими и средними предприятиями, которые представляют общественный интерес, отчетности и аудиторского вывода, что повысит прозрачность работы аудиторов.
Предусмотрено создание принципиально нового органа общественного надзора за аудиторской деятельностью.
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