Принятый Радой закон об аудите оставляет фондовый рынок непрозрачным, - НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявляет, что принятый Верховной Радой закон об аудите оставляет фондовый рынок Украины непрозрачным.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

21 декабря Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона Украины №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Этот закон предусматривает приведение норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

НКЦБФР отмечает, что данный закон не учитывает вопросы качества аудита на фондовом рынке Украины, что, по мнению комиссии, приведет к его существенному ухудшению и преобразованию аудиторской проверки финансовой отчетности профессиональных участников фондового рынка в формальность.

Комиссия считает, что закон усугубляет проблему, которая создана принятыми ранее изменениями в закон Украины от 5 октября 2017 года №2164-VIII "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Кроме того, изменениями в закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" в правовое поле был введен термин "предприятия, представляющие общественный интерес", но в окончательной редакции закона участники фондового рынка были исключены из этого перечня, в результате чего выпали из сферы прозрачного государственного надзора.

Сообщается, что "представляющими общественный интерес предприятиями" признаны только эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, и негосударственные пенсионные фонды.

Комиссия неоднократно обращалась в профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, подчеркивая необходимость устранения этого недостатка в законе "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

НКЦБФР заявляет, что применение упрощенных требований к профессиональным участникам фондового рынка, относящихся к малым и микропредприятиям в вопросах финансовой отчетности и аудита, является недопустимым.

"Ко всем участникам финансового сектора страны должны применяться одинаковые подходы к раскрытию финансовой отчетности и аудита. Непоследовательный подход будет создавать системные риски для существования всего финансового сектора и иметь негативные фискальные последствия", - подчеркивает комиссия.

НКЦБФР считает, что непризнание профессиональных участников фондового рынка приведет к тому, что этот рынок и в дальнейшем будет оставаться в серой зоне, а операции на нем не будут иметь ничего общего с инвестиционной деятельностью и проводиться только с целью оптимизации фискальной нагрузки, непрозрачного кредитования и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №6016-д, за который проголосовали 229 депутатов, об аудите финансовой отчетности и аудиторской службе.

Документ предполагает публикацию в Интернете большими и средними предприятиями, которые представляют общественный интерес, отчетности и аудиторского вывода, что повысит прозрачность работы аудиторов.

Предусмотрено создание принципиально нового органа общественного надзора за аудиторской деятельностью.