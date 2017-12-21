Биржи США 20 декабря закрылись в минусе после голосования в сенате по налоговой реформе

Американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 0,11% до 24726,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,08% и составил 2679,26. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,04% до 6960, 96 пункта.

Инвесторы оценивают новость о том, что ранее в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе. В сенате за проект проголосовал 51 сенатор, против высказались 48. В палате представителей большинство конгрессменов проголосовали в поддержку данного законопроекта. При этом ни один демократ его не поддержал. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.