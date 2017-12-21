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Биржи США 20 декабря закрылись в минусе после голосования в сенате по налоговой реформе
07:30 21.12.2017 |
Американские фондовые индексы завершили торги среды в минусе на фоне новостей о голосовании по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA опустился на 0,11% до 24726,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,08% и составил 2679,26. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,04% до 6960, 96 пункта.
Инвесторы оценивают новость о том, что ранее в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе. В сенате за проект проголосовал 51 сенатор, против высказались 48. В палате представителей большинство конгрессменов проголосовали в поддержку данного законопроекта. При этом ни один демократ его не поддержал. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.
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