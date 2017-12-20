Фондовые индексы Украины 20 декабря изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,58% - до 1324,94 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 310,53 пункта.

Объем торгов на УБ составил 100,2 млн грн, в том числе акциями 7,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 329,7 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,74%), "Центрэнерго" (-0,8%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,54%).

Подорожали акции "Донбассэнерго" (+0,49%) и "Мотор Сичи" (+0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,49%) и "Центрэнерго" (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,1% - до 500,5 пункта при объеме торгов 1,4 млн злотых (10,6 млн грн).

Почти все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-8%), "Агротона" (-6,02%) и "Овостара" (-2,63%).

Не изменились в стоимости только акции "Милкиленда".