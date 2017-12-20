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Биржи США закрылись в минусе после одобрения налоговой реформы
07:23 20.12.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник вечером снизились после рекордов накануне, несмотря на принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о налоговой реформе, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA опустился на 0,15% до 24754,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,44% до 6963,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32% до 2681,47 пункта.
За законопроект проголосовали 227 республиканцев, против - 203 депутата, в том числе 12 республиканцев. Ни один демократ налоговую реформу не поддержал.
Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.
Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на 10-летний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов.
Между тем, накануне все три основных индекса США достигли исторических максимумов.
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