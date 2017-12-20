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Рынок акций Украины завершил торги 19 декабря ростом
18:40 19.12.2017 |
Фондовый рынок Украины во вторник вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) подскочил на 1,84% - до 1332,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 309,81 пункта.
Объем торгов на УБ составил 269,6 млн грн, в том числе акциями 5,2 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 272,5 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+3,98%), "Донбассэнерго" (+1,89%) и "Центрэнерго" (+1,43%).
В "красной зоне" завершили торги только акции "Укрнафты" (-0,58%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,75%) и "Мотор Сичи" (-0,61%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,04% - до 506,07 пункта при объеме торгов 9,4 млн злотых (71,4 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги KSG Agro (+2,04%) и "Астарты" (+1,13%).
Снизились в цене акции "Агротона" (-3,49%), "Кернела" (-0,61%) и агрохолдинга ИМК (-0,48%).
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