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Большинство фондовых рынков АТР выросли 19 декабря, австралийский индекс обновил 10-летний максимум
12:52 19.12.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом завершили в плюсе торги во вторник на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы в США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии повысился на 0,2%, обновив максимум с конца ноября.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,15%, как и более широкий Topix.
Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,88%.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,54%, до рекордных за 10 лет 6071,79 пункта. Индийский BSE SENSEX повысился на 0,7%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,13%.
На прошлой неделе лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.
Накануне о поддержке законопроекта сообщила сенатор от штата Мэйн Сьюзан Коллинз, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования. Министр экономики США Стивен Мнучин ранее выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.
Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике и станет позитивным фактором для азиатских компаний, говорит основатель исследовательской компании HG Research Ханс Гётти.
На оптимизме по поводу принятия законопроекта американские индексы завершили понедельник на рекордных отметках, поспособствовав росту азиатского фондового рынка во вторник.
Значительный рост продемонстрировали акции крупных азиатских фирм технологического сектора. Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,8%, корейского производителя электроники Samsung Electronics - на 0,7%.
Также выросла капитализация китайских страховщиков, поскольку инвесторы прогнозируют увеличение их выручки в следующем году. Котировки акций New China Life поднялись на 4%, Ping An Insurance - на 4,2%, China Pacific - на 2,3%.
Цена акций китайских производителей потребительских товаров Hengan International и Dali Foods Group увеличилась на 1,1% и 2,8% соответственно после того, как финкомпания China International Capital включила их в список семи компаний сектора, акции которых сильнее всего недооценены рынком.
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