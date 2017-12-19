Американские биржевые индикаторы 18 декабря выросли до рекордных максимумов

На торгах в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост, завершив сессию на рекордных максимумах. При этом в ходе торгов индикатор Nasdaq впервые в истории превышал отметку в 7000 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 140,46 пункта (0,57%) и составил 24792,2 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 14,35 пункта (0,54%) - до 2690,16 пункта. Nasdaq Composite прибавил 58,18 пункта (0,84%) и составил 6994,76 пункта.

Вчера рост зафиксировали 8 из 11 отраслевых подындексов S&P 500, причем самое значительное повышение продемонстрировали акции финансовых и энергетических компаний. Цена бумаг Wells Fargo увеличилась на 1,8%, Bank of America - на 1,5%.

Также в плюсе завершили торги акции высокотехнологичных компаний: Amazon прибавил 1%, Apple - 1,4%. Производитель продуктов питания договорился о приобретении Snyder's-Lance Inc., второго по величине в США производителя чипсов и других снэков, за $4,87 млрд.

Капитализация Oracle Corp. уменьшилась на 1,2%. Американская компания покупает австралийскую Aconex Ltd., производителя "облачного" программного обеспечения для управления проектами, за $1,2 млрд.

Котировки бумаг ИТ-компании Akamai Technologies подскочили на 14%. Ранее инвестфонд Elliott Management сообщил, что ему принадлежит 6,5% акций компании.

Эксперты банка JPMorgan Chase повысили рекомендации по акциям Twitter Inc. до "покупать", после чего они выросли в цене на 11%.

Рыночная стоимость оператора железных дорог CSX Corp. увеличилась на 1,3% на новости, что CEO компании, ветеран железнодорожного бизнеса Хантер Хэррисон скончался в субботу. В пятницу на новости о госпитализации Х.Хэррисона котировки бумаг компании рухнули на 7,6%.

Как сообщалось, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США в конце прошлой недели согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций. Ожидается, что уменьшение ставки налога может существенно повысить прибыль американских компаний (примерно на 10%) и оказать позитивное воздействие на потребительский спрос.

Министр экономики США Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.