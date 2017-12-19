Фондовые индексы Украины 18 декабря немного ускорили рост

Объем торгов на УБ составил 184,1 млн грн, в том числе акциями 8,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 795,8 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+2,39%), Райффайзен Банка Аваль (+1%) и "Донбассэнерго" (+0,17%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,36%) и "Центрэнерго" (-0,23%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+4,26%) и "Центрэнерго" (-0,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,33% - до 505,85 пункта при объеме торгов 2,8 млн злотых (21,28 млн грн).
Среди индексных акций выросли в цене акции "Астарты" (+1,96%) и "Кернела" (+1,77%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-4,43%), KSG Agro (-2%) и "Агротона" (-0,23%).