Биржи АТР 18 декабря закрылись преимущественно ростом вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом индексов на фоне оптимизма на американских фондовых площадках в пятницу, связанного с оценкой перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3267,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,63%, до 1889,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,74%, до 29062,36 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,01%, до 2481,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6038,9 пункта.

Японский Nikkei подскочил на 1,55%, до 22901,77 пункта. Это стало самым значительным показателем роста с 7 ноября, в результате чего индекс достиг максимального уровня закрытия за неделю. Инвесторы обратили внимание на статистику. Министерство финансов страны сообщило, что объем экспорта из Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом выражении, импорта - на 17,2%.

В итоге профицит торгового баланса страны составил в отчетном месяце 113,4 миллиарда иен (около 1 миллиарда долларов), что ниже пересмотренного показателя октября в 284,6 миллиарда иен (около 2,5 миллиарда долларов), но значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ждали, напротив, дефицита на уровне 40 миллиардов иен (356 миллионов долларов).

В целом же поддержку азиатским инвесторам оказали американские фондовые площадки: все три основных индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия проекта налоговой реформы в США уже в ближайшие дни. Реформа означает резкое снижение налогообложение бизнеса и дает ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.

Эксперты положительно оценивают и перспективы фондового рынка Азии в 2018 году. "Мы особенно оптимистичны в отношении азиатских рынков, и, в частности, стран северной Азии. Например, Гонконг и Китай по-прежнему являются сильными с точки зрения корпоративных доходов; кроме того, показатель PMI в Китае остается выше отметки 50 пунктов, и мы полагаем, что он сохранится на хороших отметках в 2018 году", - приводит телеканал CNBC мнение старшего менеджера по управлению активами Value Partners Келли Чун (Kelly Chung).