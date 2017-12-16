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Рынок акций Украины завершил торги 15 декабря в "зеленой зоне"
22:06 15.12.2017 |
Фондовый рынок Украины в пятницу вновь завершил торги в "зеленой зоне": индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,01% - до 1298,14 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 307,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 457 млн грн, в том числе акциями - 5,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 168,6 млн грн, в том числе акциями - 6,5 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+0,7%), "Центрэнерго" (+0,44%) и "Донбассэнерго" (+0,22%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,34%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,46%) и "Центрэнерго" (+0,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 499,21 пункта при объеме торгов 6,44 млн злотых (48,9 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Агротона" (-4,01%), "Овостара" (-3,11%) и "Кернела" (-0,94%).
Подорожали только акции "Милкиленда" (+3,95%).
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