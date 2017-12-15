Биржи АТР опускаются 15 декабря, кроме южнокорейского KOSPI, вслед за индексами США и Европы

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют отрицательную динамику, растет лишь корейский KOSPI; на биржи региона влияет снижение американских и европейских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,85% - до 3264,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1897,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,14% - до 28833,761 пункта, корейский KOSPI рос на 0,45%, до 2480,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,11% - до 6004,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22675,53 пункта.

Биржи Европы и США закрылись снижением по итогам торгов предыдущего дня, что повлияло и на биржи АТР. В США инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы, рынок обратил внимание на заявление ряда сенаторов о том, что они не поддержат законопроект о налоговой реформе в США.

Европейские индексы оказались под давлением после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. По итогам встречи глава регулятора Марио Драги сообщил, что ЕЦБ ожидает ускорения темпа инфляции в еврозоне в 2020 году до 1,7%. При этом некоторые аналитики ожидали этого показателя на уровне 1,8%, что могло бы означать, что регулятор поднимет ставку с 0% уже в первом полугодии 2019 года.

При этом KOSPI, который в четверг рос в ходе торгов на почти 1%, но снизился на закрытии, в пятницу демонстрирует рост. Уменьшение индекса было вызвано окончанием срока действия квартальных опционов и фьючерсов, что иногда приводит к высокой активности на рынке, пишет газета The Wall Street Journal. По мнению аналитика CLSA Пола Чои (Paul Choi), которое приводит издание, снижение индекса на закрытии торгов четверга не подкреплялось фундаментальными факторами, что и привело к росту в пятницу.