Биржи США завершили торги в минусе после рекордов накануне

Основные американские фондовые индексы завершили день четверга в минусе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,31% - до 24508,66 пункта, прервав цепь рекордов, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,41,%, до 2652,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 6856,53 пункта.

Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,8%, сообщает министерство торговли страны. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 5,8%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 декабря, снизилось на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, согласно данным министерства труда США. Опрошенные агентством Рейтер аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 239 тысяч.

Между тем инвесторы обратили внимание на заявление ряда сенаторов, что они не поддержат законопроект о налоговой реформе в США.

"Рынком двигали ожидания того, что проект будет одобрен, и любые проблемы, которые могут помешать этому, влияют на цены", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).