Финансовые новости
- |
- 15.12.17
- |
- 07:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США завершили торги в минусе после рекордов накануне
07:21 15.12.2017 |
Основные американские фондовые индексы завершили день четверга в минусе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,31% - до 24508,66 пункта, прервав цепь рекордов, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,41,%, до 2652,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 6856,53 пункта.
Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,8%, сообщает министерство торговли страны. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 5,8%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 декабря, снизилось на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, согласно данным министерства труда США. Опрошенные агентством Рейтер аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок на 3 тысячи с показателя предыдущей недели - до 239 тысяч.
Между тем инвесторы обратили внимание на заявление ряда сенаторов, что они не поддержат законопроект о налоговой реформе в США.
"Рынком двигали ожидания того, что проект будет одобрен, и любые проблемы, которые могут помешать этому, влияют на цены", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Канада решила продавать оружие Украине
|НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%
|Как банки сканируют нас по номеру телефона
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи США завершили торги в минусе после рекордов накануне
|Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту
|Рынок акций Украины 14 декабря вновь завершил торги умеренным ростом
|Рост ставок по ОВГЗ Минфина соответствует ухудшению инфляционных ожиданий - НБУ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 декабря составил 27,4100 грн
|ФГВФЛ решил учитывать уровень рискованности банка при расчете размеров регулярных сборов
Это интересно
|Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
|Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году