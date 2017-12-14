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Рынок акций Украины 14 декабря вновь завершил торги умеренным ростом
19:33 14.12.2017 |
Украинский рынок акций в четверг вновь завершил торги умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,6% - до 1298,03 пункта, индекс ПФТС - на 0,35%, до 306,51 пункта.
Объем торгов на УБ составил 660,6 млн грн, в том числе акциями - 16,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 251,9 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,74%), "Центрэнерго" (+0,73%) и "Донбассэнерго" (+0,33%).
Снизились в цене акции "Мотор Сичи" (-0,58%) и "Укрнафты" (-0,21%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,62%) и "Мотор Сичи" (+0,55%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,42% - до 503,47 пункта при объеме торгов 5,17 млн злотых (39,3 млн грн).
В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-8,98%), "Овостара" (-3,35%) и KSG Agro (-1,96%).
Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+1,46%) и "Агротона" (+0,22%).
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