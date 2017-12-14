Dow Jones достиг рекорда на фоне повышения ставки ФРС

Индексы основных фондовых площадок США завершили день преимущественно ростом, Dow Jones достиг рекорда на фоне повышения Федеральной резервной системой базовой ставки с 1-1,25% до 1,25-1,5% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 24585,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05%, до 2662,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,2%, до 6875,80 пункта.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Это третье повышение ставки ФРС в 2017 году. Регулятор повышал ставку в июне до 1-1,25% и в марте до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку, пока она не достигла минимума в 0-0,25% в декабре 2008 года.

Большинство членов комитета по прежнему прогнозируют три повышения ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

"Было очевидно, что ФРС сделают то, что они сделали. Простите за скуку, но сюрпризов не было", - сказал старший портфельный менеджер Penn Capital Management Эрик Грин агентству MarketWatch.

Кроме того, по сообщению министерства труда США, потребительские цены в стране в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%, совпав с прогнозами аналитиков.