Финансовые новости
- |
- 13.12.17
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины 13 декабря еще несколько вырос
20:04 13.12.2017 |
Фондовый рынок Украины в среду вновь завершил торги умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,6% - до 1290,24 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 305,43 пункта.
Объем торгов на УБ составил 420,25 млн грн, в том числе акциями - 11,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 812,84 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+1,41%) и "Центрэнерго" (+0,96%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,63%), "Донбассэнерго" (-0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,1%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,77%) и "Мотор Сичи" (+0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,85% - до 505,6 пункта при объеме торгов 6,6 млн злотых (50,16 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Овостара" (-3,33%), "Кернела" (-2,87%) и "Агротона" (-0,44%).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Астарты" (+1,78%), KSG Agro (+0,99%) и "Милкиленда" (+0,6%).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил расширить возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
|НБУ просит НАБУ расследовать законность действий суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу Суркисов
|Запахло бардаком. Зачем Корбан вернулся в Украину
|Послы стран G7 призвали Сытника и Холодницкого быть сдержаннее в работе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Привлеченные на ICO суммы в США превысили $4 млрд, несмотря на предостережения SEC
|Украинские страховщики за 9 мес. увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 49% - Нацкомфинуслуг
|CFTC: криптовалюты являются уникальным товаром
|НБУ решил расширить возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте
|Рынок акций Украины 13 декабря еще несколько вырос
|НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
|Принятие закона о сплите даст стимул развитию рынка небанковских финуслуг, - НБУ
Это интересно
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира