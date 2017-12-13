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Биржи АТР в основном слабо снижаются 13 декабря в преддверии решения ФРС США по ставке
07:33 13.12.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно опускаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 3276,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1899,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,28% - до 28873,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2474,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался всего на 0,01% - до 6012,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 22748,78 пункта.
В среду инвесторы ожидают решения Федрезерва США по ключевой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
В преддверии объявления результатов встречи станут известны данные по инфляции в США в ноябре. Эксперты прогнозируют, что показатель за период ускорился до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном - до 0,4% с 0,1% в октябре.
Оказывает влияние на торги и динамика бирж США. Американские индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней, что поддерживает динамику азиатских бирж, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением.
В четверг, 14 декабря, рынок ожидает статистику по Китаю. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по розничной торговле в стране в ноябре. Аналитики прогнозируют, что показатель за период увеличился на 10,3% против роста показателя месяцем ранее на 10%.
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