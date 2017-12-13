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Dow Jones и S&P 12 декабря достигли рекордов на ожидании итогов заседания ФРС
07:16 13.12.2017 |
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и возможного повышения ставки регулятора, следует из данных торгов.
Dow Jones вырос на 0,49% - до 24504,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 2664,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,19%, до 6862,32 пункта.
Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы станут известны в среду, 13 декабря. Участники рынка ожидают увеличения базовой ставки на 0,25%, а также надеются получить от членов ФРС намеки на количество повышений в 2018 году.
Дефицит бюджета США в ноябре составил 139 миллиардов долларов после октябрьского дефицита в 63,214 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 135 миллиардов долларов.
Кроме этого, индекс цен производителей в США в ноябре вырос на 0,4% к октябрю, сообщило минтруда страны во вторник. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
В годовом выражении индекс вырос на 3,1% против ожиданий аналитиков роста на 2,9%.
Акции авиаконцерна Boeing выросли на 2,42% после того, как компания объявила о росте дивидендов на 20% и новой программе выкупа акций.
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