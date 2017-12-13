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Рынок акций Украины завершил торги во 12 декабря ростом
21:35 12.12.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,23% - до 1282,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 304,82 пункта.
Объем торгов на УБ составил 546,4 млн грн, в том числе акциями - 11,03 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 153,86 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,59%), "Мотор Сичи" (+0,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,42%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-5,26%) и "Укрнафты" (-0,77%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,66%) и "Мотор Сичи" (+0,41%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,15% - до 509,94 пункта при объеме торгов 9,8 млн злотых (74,5 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Агротона" (-1,32%), "Кернела" (-0,73%) и KSG Agro (-0,49%).
Ростом стоимости завершили торги акции агрохолдинга ИМК (+0,41%) и "Астарты" (+0,32%).
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