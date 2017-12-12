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Фондовые биржи АТР в основном снижаются 12 декабря перед заседанием ФРС США
07:22 12.12.2017 |
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуется в минусе в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% - до 3303,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1913,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,46% - до 28832,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2458,55 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,19% - до 6009,5 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,19% - до 22895,71 пункта.
Трейдеры ожидают двухдневного заседания Федрезерва позднее на этой неделе. Их волнует вопрос будущей монетарной политики регулятора, в частности, повышения процентной ставки. Итоги декабрьского заседания ФРС будут оглашены вечером в среду, 13 декабря. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам предыдущего заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
"График dot plot (прогноз динамики повышения ставки -ред.) ранее свидетельствовал о том, что ставка будет повышена три раза в 2018 году; сейчас кажется, что прогноз может быть пересмотрен до четырех повышений", - считает экономист JPMorgan Дэвид Хенсли ( David Hensley), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Участники рынка также ожидают новостей от других мировых центробанков. В четверг, 14 декабря, состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Новость о взрыве в Нью-Йорке не оказала долгосрочного влияния на рынки, отмечает агентство. Взрыв произошел в подземном переходе в Нью-Йорке в понедельник. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости - легкие телесные повреждения.
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