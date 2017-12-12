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Dow Jones и S&P 500 выросли до рекордов на фоне начала торгов фьючерсами на биткоин
07:15 12.12.2017 |
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в понедельник выросли до рекордов на фоне начала торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) и ожидания новостей от Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,23% - до 24386,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,32%, до 2659,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,51%, до 6875,08 пункта. При этом январские фьючерсы на биткоин по итогам торгов достигали уровня 18,850 тысячи долларов, торговались на уровне 18,21 тысячи долларов. В начале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне 15 тысяч долларов.
Сдерживали рост новости из Нью-Йорка, где в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости - легкие телесные повреждения.
"Вместе с тем, заметно облегчение, что террористическая атака не оказалась еще хуже", - сказал инвестдиректор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенсталь (Mark Heppenstall) агентству MarketWatch.
Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 13 декабря, в среду. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 90,2%, а до 1,5-1,75% - в 9,8%. По итогам предыдущего заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
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