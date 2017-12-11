Биржи США завершили торги 8 декабря ростом на данных по рынку труда

Основные американские фондовые индексы завершили пятницу в плюсе на фоне позитивной статистики по безработице в США, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49% - до 24329,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,55%, до 2651,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,4%, до 6840,08 пункта.

Безработица в ноябре осталась неизменной, повторив результат октября в 4,1%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 228 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста на 200 тысяч.

"Думаю, отчет по рынку труда действительно хорош. Трудно с этим спорить, за исключением того, что низкий уровень роста зарплат дает некоторую паузу", - цитирует агентство MarketWatch старшего рыночного стратега TD Ameritrade Джей Джей Кинахана (JJ Kinahan).

При этом индекс потребительских настроений в США в декабре, по предварительной оценке, снизился до 96,8 пункта с 98,5 пункта месяцем ранее. Эксперты же, напротив, прогнозировали рост индекса до 99,2 пункта.

Также оптимизм поддерживают новости от законодателей. Так, ранее стало известно, что сенат страны согласился начать переговоры с палатой представителей, чтобы выработать единый вариант законопроекта. Его окончательная версия может быть готова к 22 декабря.

Кроме того, палата представителей США приняла проект резолюции по продлению финансирования правительства до 22 декабря.