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НКЦБФР начала раскрывать больше информации о владельцах 5% и 10% пакетов акций
12:36 08.12.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала раскрывать больше информации о владельцах 5% и 10% пакетов акций.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы комиссии, передают Українські Новини.
НКЦБФР обнародовала в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг информацию о владельцах пакетов (10% и более) акций частных акционерных обществ и о владельцев пакетов (5% и более) акций публичных акционерных обществ, в соответствие с требованиями Закона Украины №1983-III относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах.
Информация, публикуемая комиссией в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг будет содержать: размер пакета такого владельца с указанием процента, количества, типа и/или класса принадлежащих владельцу акций; сведения о владельце с указанием имени и фамилии/наименование владельца.
Также в базе данных о рынке ценных бумаг будет находится код владельца согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (для юридического лица - резидента) и код/номер владельца из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица (для юридического лица - нерезидента).
На данный моменты в базе опубликована информация по состоянию на 30 сентября 2017 года о владельцах пакетов - физических и юридических лиц 10% и более акций.
НКЦБФР отмечает, что информация о владельцах пакетов 5% и более акций акционерных обществ будет обновлена по результатам четвертого квартала 2017 года.
По мнению комиссии, новые законодательные требования позволят обеспечить прозрачность структуры собственности акционерных обществ и повысить уровень осведомленности инвесторов о деятельности компаний.
Как сообщали Українські Новини, 28 ноября 2017 года НКЦБФР приняла решение "О внесении изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг" №850.
Отмечается, что изменения разработаны с целью избежания раскрытия эмитентами персональных данных акционеров при размещении сведений на веб-сайте общества, а также в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг комиссии.
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