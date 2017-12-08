Индексы США выросли на фоне статистики по рынку труда

Индексы основных американских фондовых бирж завершили четверг ростом на фоне данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29%, до 24211,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2636,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54%, до 6812,84 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 236 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали рост числа заявок на 2 тысячи.

В пятницу будут опубликованы данные об уровне безработицы в ноябре. По прогнозам, он не изменился и составил 4,1%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, а почасовая заработная плата выросла на 0,3% в годовом выражении.

Ранее в четверг стало известно, что сенат страны согласился начать переговоры с палатой представителей, чтобы выработать единый вариант законопроекта по налоговой реформе. Его окончательная версия может быть готова к 22 декабря.