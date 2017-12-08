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Индексы США выросли на фоне статистики по рынку труда
07:35 08.12.2017 |
Индексы основных американских фондовых бирж завершили четверг ростом на фоне данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29%, до 24211,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2636,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54%, до 6812,84 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 236 тысяч, при этом эксперты, напротив, прогнозировали рост числа заявок на 2 тысячи.
В пятницу будут опубликованы данные об уровне безработицы в ноябре. По прогнозам, он не изменился и составил 4,1%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, а почасовая заработная плата выросла на 0,3% в годовом выражении.
Ранее в четверг стало известно, что сенат страны согласился начать переговоры с палатой представителей, чтобы выработать единый вариант законопроекта по налоговой реформе. Его окончательная версия может быть готова к 22 декабря.
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