Фондовые индексы Украины 7 декабря изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,28% - до 1273,77 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 303,78 пункта.

Объем торгов на УБ составил 464,9 млн грн, в том числе акциями 7,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 611,37 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+1,35%), "Донбассэнерго" (+0,49%) и "Центрэнерго" (+0,35%).

Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,25%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,38%) и "Центрэнерго" (+0,26%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,89% - до 517,44 пункта при объеме торгов 9,36 млн злотых (70,2 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Кернела" (+3,36%), "Агротона" (+2,29%) и KSG Agro (+0,49%).

Снизились в цене только акции "Астарты" (-1,08%).