Индексы США закрылись разнонаправленно 6 декабря на статистике и заявлениях Трампа

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики и заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16% - до 24140,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,21%, до 6776,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,01%, составив 2629,27 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях страны в ноябре выросло сильнее, чем ожидалось - на 190 тысяч, по сравнению с экспертными прогнозами роста на 185 тысяч.

Участники рынка также ждут следующих шагов по реализации налоговой реформы в стране. На прошлых выходных сенат США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Основное положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Утвержденный в сенате законопроект в некоторых пунктах отличается от проекта, ранее одобренного палатой представителей. Теперь обе палаты конгресса должны разработать совместный вариант, который затем будет представлен Трампу.

Президент США в среду не исключил, что федеральным учреждениям придется закрыться из-за отсутствия одобренного бюджета по состоянию на 9 декабря, обвинив в этом демократов.

Также инвесторы пристально следят за международными новостями. Трамп объявил в среду о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение осудили многие арабские и мусульманские страны.