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Биржи АТР снижаются 6 декабря вслед за американскими индексами
07:42 06.12.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за динамикой бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,6% - до 3283,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1861,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,25% - до 28481,64 пункта, корейский KOSPI - на 0,95%, до 2486,2 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,5% - до 5941,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,04%, до 22160,96 пункта.
Азиатские биржи в среду торгуются в минусе, следуя за динамикой торгов в Нью-Йорке. Биржи США снизились на фоне негативной внутренней статистики. Дефицит торгового баланса страны в октябре вырос, а индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился.
"Снижение американских бирж соответствует фиксации прибыли инвесторами в преддверии окончания года", - считает старший экономист по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Кота Хираяма (Kota Hirayama), мнение которого приводит агентство Рейтер.
На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость "черного золота" падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,52%, Oil Search - на 1,24%, акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) теряют в цене 2,02%.
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