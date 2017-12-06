Биржи США снизились 5 декабря на фоне внутренних статданных

Индексы основных американских фондовых бирж во вторник снизились на фоне не порадовавшей инвесторов внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,45% - до 24180,64 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,37% и составил 2629,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - 0,19% достигая 6762,21 пункта.

В октябре дефицит торгового баланса США вырос на 3,8 миллиарда долларов, или на 8,5% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 48,7 миллиарда долларов. При этом аналитики полагали, что дефицит увеличился только до 47,5 миллиарда долларов. Показатель за сентябрь был пересмотрен до 44,9 миллиарда долларов с 43,5 миллиарда.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре снизился до 57,4% с октябрьских 60,1%. Эксперты ждали уменьшения показателя лишь до 59%. Индекс занятости в секторе в ноябре сократился до 55,3% с 57,5% месяцем ранее.

"Индекс Nasdaq Composite в некотором роде бурлит, поэтому неудивительно, что ряд деталей предлагаемой налоговой реформы стал катализатором распродажи в технологическом секторе в последние несколько дней", - сказал рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби, чьи слова приводит агентство MarketWatch.