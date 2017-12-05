Биржи АТР в основном снижаются 5 декабря вслед за техсектором США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, следуя негативной динамике технологического сектора США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,06% - до 3311,59 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,74%, до 1888,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,3% - до 29051,63 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,26%, до 2507,41 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,2% - до 5973,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 22659,85 пункта.

По итогам торгов прошлого дня индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,1%. Бумаги Apple AAPL подешевели на 0,73%, Microsoft MSFT - на 3,77%, Alphabet - на 1,14%.

Акции компаний технологического сектора испытывают сильное давление, поскольку трейдеры "выходят из богатого сектора", чтобы зафиксировать прибыль, считает рыночный аналитик CMC Маргарет Янг (Margaret Yang), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Сдерживают снижение азиатских индексов новости о налоговой реформе в США. В минувшие выходные сенат конгресса страны одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны.

Теперь республиканцам в сенате и палате представителей предстоит разработать совместный вариант законопроекта, который затем будет представлен президенту Дональду Трампу. Основное положение реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

В то же время инвесторы почти не обратили внимания на китайскую статистику. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в ноябре, по версии независимого исследования делового издания Caixin, ускорился до максимума за последние три месяца и составил 51,9 пункта. Аналитики ожидали, что показатель ускорится до 51,5 пункта против 51,2 пункта в октябре.