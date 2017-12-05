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Dow Jones достиг рекорда 4 декабря, однако NASDAQ потерял больше 1%
07:33 05.12.2017 |
Индексы основных американских фондовых бирж завершили понедельник в основном в минусе, несмотря на новости об одобрении сенатом США налоговой реформы, однако Dow Jones достиг рекорда, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24%, до 24290,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,11%, до 2639,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 1,05%, до 6775,37 пункта.
В минувшие выходные сенат конгресса США одобрил проект налоговой реформы, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны. Теперь республиканцам в сенате и палате представителей предстоит разработать совместный вариант законопроекта, который затем будет представлен президенту Дональду Трампу. Основным положением реформы является снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.
"Утверждение налогового плана все еще остается проблемой, однако уже не выглядит невозможным, и уже появился оптимизм по поводу того, что это может случиться до конца года", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick).
Между тем, распродажа в технологическом секторе заставила NASDAQ снизиться более чем на 1%.
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