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Фондовые рынки АТР изменились разнонаправленно 4 декабря, Hang Seng завершил ростом первую сессию из шести
13:35 04.12.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно поднимаются, инвесторы отыгрывают новости о принятии законопроекта по налоговой реформе США в минувшие выходные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3321,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,06%, до 1917,92 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,71% - до 29281,13 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2491,59 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался при этом на 0,05% - до 5986,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 22747,03 пункта.
В ночь на субботу американский сенат одобрил законопроект по налоговой реформе США. Ключевое из положений реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыль американских корпораций на триллионы долларов. Эти новости несколько поддержали индексы региона.
При этом инвесторы не обратили внимания на политические новости США. На прошлой неделе бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.
Инвесторы также ожидают статданных по сфере услуг Китая во вторник, 5 декабря. Деловое издание Caixin сообщит данные по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в ноябре. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос до 51,5 пункта против октябрьских 51,2 пункта.
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