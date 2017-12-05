Биржи США закрылись в минусе на новостях о предъявлении обвинений экс-советнику Трампа

Индексы основных американских фондовых бирж по итогам пятницы снизились на фоне сообщений о предъявлении обвинений экс-советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,17%, до 24231,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,2%, до 2642,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38%, до 6847,59 пункта.

В пятницу стало известно, что Флинну предъявлены обвинения в даче ФБР ложных показаний по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона и заявил, что принимает всю ответственность за свои неправомерные действия по "российскому делу". Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа.

Не порадовали инвесторов и новости о переносе решения по налоговой реформе из-за позиции объединенного комитета по налогообложению, который оценивает финансовые последствия всех положений налогового законодательства США.

Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 58,2% с 58,7% в октябре. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 58,4%.

"Хотя сегодняшний скандал в Вашингтоне и может способствовать краткосрочной волатильности, в целом экономика твердо стоит на ногах, и мы не ожидаем долгосрочного снижения", - приводит агентство MarketWatch слова ведущего стратега LPL Financial Райана Дитрика.