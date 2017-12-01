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Фондовые индексы Украины встретили зиму разнонаправленной динамикой
20:10 01.12.2017 |
Украинский рынок акций завершил первые торги в декабре разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,18% - до 1282,64 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 304,45 пункта.
Объем торгов на УБ составил 293,3 млн грн, в том числе акциями 4,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 234,5 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,16%) и "Донбассэнерго" (-0,95%).
Подорожали акции "Мотор Сичи" (+0,77%), "Укрнафты" (+0,19%) и "Центрэнерго" (+0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,56%) и "Центрэнерго" (-0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,22% - до 510,35 пункта при объеме торгов 20,4 млн злотых (155 млн грн).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (+3,7%), "Овостара" (+3,64%) и "Кернела" (+0,91%).
Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,47%).
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"Как компенсировать на первых парах - это наша общая задача. Мы с этим справимся... Потери первого года введения налога, я надеюсь, мы с вами можем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - сказал глава государства.
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