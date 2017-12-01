Рынки акций АТР завершили торги 1 декабря без единой динамики

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику в ожидании новостей о продвижении налоговой реформы в США.

Настроение инвесторов несколько испортила новость о том, что голосование по ней в Сенате состоится не раньше пятницы, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился менее чем на 0,1%, а также завершил "в минусе" всю неделю.

Японские Nikkei 225 и Topix за день выросли соответственно на 0,41% и 0,25%.

По словам главного рыночного аналитика CMC Markets Майкла Маккарти, опубликованная утром экономическая статистика оказалась немного лучше некоторых прогнозов.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый ЦБ страны) в октябре составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций. Рост цен в годовом выражении ускорился с сентябрьских 0,7% и достиг максимума с марта 2015 года.

Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам торгов опустился на 0,35%, закончив торги на минимальной отметке с декабря прошлого года. За неделю он потерял 2,7%.

В то же время китайский индекс Shanghai Composite прибавил в пятницу 0,01%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре упал до минимума за пять месяцев и составил 50,8 пункта по сравнению с 51 пунктом в предшествующий месяц. Значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся повышении производственной активности в КНР.

Цена акций китайского интернет-гиганта Tencent в Гонконге упала на 3,3% на опасениях, что сильное повышение его стоимости в последнее время является чрезмерным (на 103% с начала года). За прошедшую неделю капитализация компании сократилась на 7,4%, что стало наихудшим результатом с августа 2015 года.

Стоимость Cathay Pacific опустилась на 1,5% в пятницу. Акции авиаперевозчика будут исключены из расчета Hang Seng с 4 декабря, так же как и бумаги энергетической компании Kunlun Energy, которые, тем не менее, подорожали на 0,7%.

Вместо них в расчетную базу индекса войдут производителя оптики для камер в мобильных устройствах Sunny Optical Technology (+1,5%) и девелопера Country Garden Holdings (+4,7%).

Капитализация страховщика Ping An Insurance снизилась на 2% за день и на 9,9% за неделю. Тем не менее прирост его стоимости с начала текущего года составляет 95%.

Акции MGM China подорожали на 3,8%, до самого высокого уровня за три года, на новости о том, что рост доходов казино в Макао в ноябре был максимальным за четыре месяца.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу поднялся на 0,33%, между тем южнокорейский Kospi уменьшился на 0,04%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале выросла самыми темпами за последние семь лет на фоне мирового спроса на электронику.

ВВП страны увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Таким образом, подъем стал максимальным со второго квартала 2010 года, когда ВВП вырос на 1,7%. В годовом выражении рост экономики в июле-сентябре ускорился до 3,8% с 2,7% в предыдущие три месяца.

Котировки акций южнокорейского производителя бытовой электроники Samsung выросли на 0,7%.