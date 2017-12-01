Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 24000 пунктов

Индекс Dow Jones в последний день осени впервые в истории торгов закрылся выше психологически важной отметки в 24000 пунктов на фоне ожидания голосования в сенате США по проекту налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% - до 24272,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,82%, до 2647,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,73%, до 6873,97 пункта.

Инвесторы следят за процессом обсуждений проекта налоговой реформы в сенате США. Ожидается, что голосование по нему состоится в четверг или пятницу, в случае достижения консенсуса среди республиканцев в сенате: чтобы проект был принят, 50 из 52 сенаторов-членов республиканской партии должны проголосовать в его поддержку.

Ранее стало известно, что законопроект поддержал один из наиболее авторитетных лидеров республиканской партии США Джон Маккейн. "После тщательных размышлений я решил поддержать законопроект о налоговой реформе", - приводит телеканал CNBC слова Маккейна.

Кроме того, как сообщило бюро экономического анализа министерства торговли США, доходы потребителей в стране выросли на 65,1 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с сентябрем, при этом эксперты ожидали роста на 0,3%. Показатель потребительских расходов совпал с прогнозами, продемонстрировав рост на 0,3%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 ноября, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 238 тысяч. Аналитики же ожидали, напротив, роста числа заявок на 1 тысячу с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

"Нам все еще известно множество деталей, но если корпоративный налог будет ниже 20%, это добавит 10% на акцию в прибылях сектора S&P 500", сказала агентству MarketWatch инвестстратег BNY Mellon Investment Management Алисиа Ливайн (Alicia Levine).