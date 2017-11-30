Биржи АТР в основном опускаются 30 ноября вслед за техсектором США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на негативной динамике технологического сектора США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.27 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29% - до 3328,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1915 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,05% - до 29312,46 пункта, корейский KOSPI - на 0,64%, до 2496,82 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,63% - до 5973,4 пункта, японский Nikkei 225 рос при этом на 0,49%, до 22707,04 пункта.

По итогам торгов прошлого дня индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,27%. Бумаги таких компаний, как Apple AAPL, Microsoft MSFT, Intel и Alphabet потеряли около 2%, акции Facebook FB подешевели на 4%. Ранее Morgan Stanley опубликовал прогноз о снижении цен на чипы памяти, которые сейчас находятся на пике. Это оказало давление на техсектор США, что повлияло и на торги АТР.

"Стремительная продажа акций компаний технологического сектора США удивила многих прошлой ночью", - приводит портал Market Watch слова трейдера CMC Markets Джейн Фу (Jane Fu).

Банк Южной Кореи ранее ожидаемо повысил ключевую ставку до 1,5% против 1,25% ранее, что способствовало удешевлению корейской воны к доллару и несколько ослабило давление на южнокорейский индекс KOSPI. Удешевление национальной валюты как правило позитивно сказывается на стоимости акций компаний сектора, так как увеличивает их доход в местной валюте.

Биржи Китая несколько поддерживает позитивная внутренняя статистика. Как сообщило ранее государственное статбюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в ноябре незначительно ускорился до 51,8 пункта после резкого замедления в октябре, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в ноябре ускорился до 54,8 после резкого падения в октябре.