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Dow Jones достиг рекордного уровня на фоне внутренних статданных
07:23 30.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики, Dow Jones достиг рекордного уровня на фоне публикации внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,44% - до 23940,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04 %, до 2626,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 1,27%, составив 6824,39 пункта.
Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3,3% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали несколько меньшего роста - на 3,2%. При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в третьем квартале замедлились до 2,3% с 3,3% кварталом ранее.
Согласно отчету Федрезерва об экономическом положении в округах - Beige Book ("Бежевой книге"), все 12 округов страны в период с начала октября по середину ноября сохранили тенденцию экономического роста, темп которого варьировался от скромного до умеренного.
При этом прогноз по экономической активности в округах был незначительно улучшен.
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