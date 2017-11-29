Украинский рынок акций в среду вышел в "зеленую зону" после неуверенного снижения днем ранее: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,24% - до 1280,57 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 304,1 пункта.

Объем торгов на УБ составил 35,7 млн грн, в том числе акциями - 7,16 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 296,6 млн грн, в том числе акциями - 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+0,56%), Райффайзен Банка Аваль (+0,07%) и "Мотор Сичи" (+0,06%).

Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-1,21%) и "Центрэнерго" (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,16%) и "Мотор Сичи" (+0,12%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,03% - до 506,95 пункта при объеме торгов 64,08 млн злотых (486,37 млн грн).

Почти весь торговый оборот сгенерировали акции "Кернела", курс которых к 17:30 кв вырос на 0,52%.

Дорожали также акции "Астарты" (+0,39%) и "Агротона" (+0,2%).

В "красной зоне" торговались акции "Милкиленда" (-2,31%), агрохолдинга ИМК (-2,05%) и KSG Agro (-0,87%).

