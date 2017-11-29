Биржи АТР торгуются разнонаправленно 29 ноября на новостях из Северной Кореи

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно, реагируя в частности на новости о запуске межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,61% - до 3313,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,86%, до 1901,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,33% - до 29583,93 пункта, корейский KOSPI рос на 0,03%, до 2515,04 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,42% - до 6009,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 22566,75 пункта.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (20.18 EET вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета - 950 километров.

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран в среду в 16.30 в Нью-Йорке (23.30 EET) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовавший при запуске ракеты, дал ему высокую оценку, сказав, что был достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства, согласно информации центрального северокорейского телевидения.

Несмотря на геополитическую напряженность и относительно слабую статистику по розничным продажам в октябре, японские биржи растут. По данным министерства торговли Японии, показатель снизился на 0,2% в годовом выражении. Это стало первым снижением показателя за текущий год. Согласно комментарию министерства, розничные продажи в частности снизились в октябре из-за плохих погодных условий и низкого интереса к смартфонам накануне выхода новых моделей. При этом показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.