Три основных индекса США выросли 28 ноября до рекордов на внутренней статистике

Все три основных фондовых индекса США выросли до рекордов на фоне позитивной внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,09%, до 23836,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,98%, до 2627,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,49%, до 6912,36 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 129,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 126,2 пункта. Аналитики при этом, напротив, прогнозировали снижение показателя до 124 пунктов с первоначального октябрьского уровня в 125,9 пункта. Показатель растет пятый месяц подряд и достиг в ноябре максимума за 17 лет.

Индекс экономических ожиданий в США в ноябре вырос до 113,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 109 пунктов. Первоначальный показатель октября составлял 109,1 пункта.

Также участники рынка отреагировали на слова кандидата на пост главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, пообещавшего продолжить политику текущей администрации регулятора, в случае утверждения его в этой должности. Он также добавил, что финансовая система США гораздо более сильна и устойчива, чем когда-либо была до этого.

"Сильный рынок продолжает расти, и я ожидаю, что он будет и впредь увеличиваться до конца года. На нынешнем уровне ему комфортно, и, пока прибыли растут, я не ожидаю перемен", - отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман (Wayne Kaufman), чьи слова приводит агентство MarketWatch.