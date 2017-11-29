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Рынок акций Украины завершил торги 28 ноября символическим снижением
19:49 28.11.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник слабым снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,09% - до 1277,54 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 303,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,3 млн, в том числе акциями - 4,95 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 90,9 млн грн, в том числе акциями - 0,345 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,54%) и "Укрнафты" (-0,28%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+0,11%) и "Центрэнерго" (+0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,17%) и "Мотор Сичи" (-0,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,09% - до 506,82 пункта при объеме торгов 15,03 млн злотых (110,3 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Астарты" (+0,77%) и "Милкиленда" (+0,58%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Агротона" (-0,6%), KSG Agro (-0,43%) и агрохолдинга ИМК (-0,41%).
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