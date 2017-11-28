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Биржи АТР в основном снижаются 28 ноября вслед за индексами США
08:25 28.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в минусе, реагируя на динамику бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,49% - до 3305,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,18%, до 1896,23 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,89% - до 29420,94 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,12%, до 2510,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,05% - до 5985,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,29%, до 22430,52 пункта.
Биржи США, закрывшиеся в основном снижением, оказали влияние на торги в АТР. Инвесторы ожидают новостей по налоговой реформе в США. Ключевое положение реформы - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Во вторник президент страны Дональд Трамп встретится с республиканцами сената для того, чтобы повысить шансы на принятие законопроекта.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в Китае, индексы которого по-прежнему находятся под давлением после сильного снижения на прошлой неделе на опасениях относительно усиления контроля над рынком кредитования в стране.
Статданные по Китаю в следующие несколько недель "будут играть значительную роль", считает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), чьи слова приводит агентство MarketWatch. В конце этой недели трейдеры ожидают данные по промышленности КНР, а на следующей неделе - по экспорту и импорту Китая, а также по инфляции в стране.
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