Основные американские фондовые индексы в "киберпонедельник" - день онлайн-распродаж - не продемонстрировали единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1%, до 23580,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,15%, до 6878,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 2601,42 пункта.

"Черная пятница" и последующий "киберпонедельник" традиционно открывают сезон рождественских распродаж, размер трат населения в ходе которых свидетельствует о мнении потребителей относительно состояния экономики страны.

Кроме того, продажи новых домов в США в октябре выросли на 6,2% с пересмотренного показателя сентября - до 685 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали увидеть снижение на 7,8% по сравнению с первоначальным сентябрьским индикатором, до 615 тысяч.

"Надежды на налоговую реформу, по моему мнению, в течение года сохраняют оптимизм на Уолл-стрит и позволяют индексам достичь рекордов. Американским политикам пора уже реализовать ее, иначе в ближайшее время произойдет долгожданная коррекция", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed).