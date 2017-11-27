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Китайские биржи вновь снижаются, в Корее лидером падения стал Samsung Electronics
07:15 27.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в начале новой недели в основном в минусе, китайские биржи вновь перешли к снижению после падения в четверг на 2%, корейский Kospi дешевеет вслед за падением стоимости Samsung Electronics, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.56 УУЕ индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,81% - до 3326,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1912,45 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,43% - до 29737,45 пункта. Корейский KOSPI - на 1,21%, до 2513,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,07% - до 5986,9 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,3%, до 22482,43 пункта.
Китайские биржи вновь перешли к снижению после роста на закрытии в пятницу. В четверг при этом, биржи Китая закрылись падением более чем на 2% на опасениях относительно усиления контроля над рынком кредитования в стране. Индекс CSI 300, который состоит из бумаг основных компаний, торгующихся в Шанхае и Шэньчжэне, опускался на 1,2%.
Корейский Kospi снижался вслед за удешевлением акций Samsung Electronics (на 4,04%) после понижения рейтинга по акция компании банком Morgan Stanley. По мнению банка, компания удвоила количество акций в обращении с начала 2016 года. Аналитиками банка также наблюдаются признаки ослабления бизнеса компании по производству карт памяти.
При этом аналитики ожидают роста бирж региона на этой неделе на статистических данных.
"Мы ожидаем потока позитивных данных по развитию экономики в Азии из Японии и Южной Кореи: по промышленному производству, данных по капитальным затратам в Австралии и ВВП Индии, - приводит агентство MarketWatch мнение главы отдела исследований рынков Азии в Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader).
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