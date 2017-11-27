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Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне вслед за ростом ритейл-сектора
06:58 27.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом индекс S&P показал максимальный уровень закрытия за всю историю торгов за счет удорожания акций компаний ритейл-сектора, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones вырос на 0,14% - до 23557,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,32% - до 6889,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23% - до 2603,02 пункта, показав свое максимальное значение на закрытии торгов.
По итогам короткого рабочего дня после празднования Дня Благодарения в США в лидерах оказались американские ритейлеры. Бумаги Amazon завершили торги ростом на 2,58%, акции Wal-Mart выросли в цене на 0,22%, а бумаги Macy"s на закрытии бирж подорожали на 2,11%.
Объемы продаж в магазинах розничной торговли США были повышенными в связи с "черной пятницей", во время которой ритейлеры предлагают покупателям скидки на различные товары. "Уровень расходов населения в розничных магазинах и новости об активном онлайн-шопинге вселяют оптимизм, подкрепляя надежды на сильную статистику по розничным продажам", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста First Standard Financial в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).
Торги завершились ожиданием ряда статданных, которые будут обнародованы на следующей неделе. В частности, инвесторы узнают последние данные об объеме продаж жилья на вторичном рынке США, индекс доверия американских потребителей за ноябрь и показатель ВВП страны за III квартал.
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