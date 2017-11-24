Биржи АТР в основном снижаются 24 ноября после падения индексов в Китае

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опускаются, инвесторы по-прежнему обращают внимание на индексы Китая после их значительного снижения днем ранее из-за опасений инвесторов относительно усиления контроля над рынком онлайн-кредитования, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% - до 3332,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1914,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,32% - до 29804,11 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,18%, до 2541,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,20% - до 5974,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 22508,32 пункта.

В ходе торгов предыдущего дня индексы Китая опустились более чем на 2%, что было вызвано опасениями трейдеров относительно усиления контроля над рынком кредитования в стране. Как сообщали СМИ, власти подготовили новый свод правил для мониторинга взаимоотношений банков со своими акционерами, а также усиливают контроль над онлайн-кредитованием.

Повлияло на торги и закрытие некоторых бирж в связи с праздниками днем ранее. Так, были закрыты биржи Японии, после праздника индекс Nikkei 225 демонстрирует незначительное снижение. Биржи США в четверг были закрыты из-за празднования Дня благодарения, что также повлияло на азиатские площадки.

Ранее на этой неделе индексы АТР демонстрировали рекордный рост, например, гонконгский Hang Seng. В среду индикатор побил рекорд 10-летней давности, преодолев отметку в 30000 пунктов. Биржи региона поддерживались рекордной динамикой американских индексов, которые на этой неделе обновили исторические максимумы.

"Многие рынки достигли новых рекордов, поэтому должна быть и некоторая фиксация прибыли, и я бы не особенно переживал из-за этого (снижения азиатских индексов - ред.)", - цитирует агентство Рейтер старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабея (Hirokazu Kabeya).