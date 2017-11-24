Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Биржи АТР в основном снижаются 24 ноября после падения индексов в Китае
07:24 24.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опускаются, инвесторы по-прежнему обращают внимание на индексы Китая после их значительного снижения днем ранее из-за опасений инвесторов относительно усиления контроля над рынком онлайн-кредитования, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% - до 3332,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1914,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,32% - до 29804,11 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,18%, до 2541,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,20% - до 5974,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 22508,32 пункта.
В ходе торгов предыдущего дня индексы Китая опустились более чем на 2%, что было вызвано опасениями трейдеров относительно усиления контроля над рынком кредитования в стране. Как сообщали СМИ, власти подготовили новый свод правил для мониторинга взаимоотношений банков со своими акционерами, а также усиливают контроль над онлайн-кредитованием.
Повлияло на торги и закрытие некоторых бирж в связи с праздниками днем ранее. Так, были закрыты биржи Японии, после праздника индекс Nikkei 225 демонстрирует незначительное снижение. Биржи США в четверг были закрыты из-за празднования Дня благодарения, что также повлияло на азиатские площадки.
Ранее на этой неделе индексы АТР демонстрировали рекордный рост, например, гонконгский Hang Seng. В среду индикатор побил рекорд 10-летней давности, преодолев отметку в 30000 пунктов. Биржи региона поддерживались рекордной динамикой американских индексов, которые на этой неделе обновили исторические максимумы.
"Многие рынки достигли новых рекордов, поэтому должна быть и некоторая фиксация прибыли, и я бы не особенно переживал из-за этого (снижения азиатских индексов - ред.)", - цитирует агентство Рейтер старшего специалиста по вопросам глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабея (Hirokazu Kabeya).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый президент Киргизии, кто он?
|Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением на межбанке 23 ноября сохранился
|Дмитрий Сологуб: Получается очень пессимистичная картина, но лучше пробовать что-то делать
|Министр соцполитики Рева: Работающие в белую платят налог в пенсионный фонд за двоих
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота 24 ноября колеблется на низких оборотах после закрытия рынков США из-за праздника
|Евро продолжает рост 24 ноября на позитивных статданных по региону
|Биржи АТР в основном снижаются 24 ноября после падения индексов в Китае
|Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением на межбанке 23 ноября сохранился
|Рынок акций Украины 23 ноября вновь завершил торги умеренным ростом
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен, - ФГВФЛ
Это интересно
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду