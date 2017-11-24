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Рынок акций Украины 23 ноября вновь завершил торги умеренным ростом
19:37 23.11.2017 |
Фондовые индексы Украины в четверг еще немного подросли: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 1272,89 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 303,47 пункта.
Объем торгов на УБ составил 29,1 млн грн, в том числе акциями 8,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 532,8 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Индекс УБ в зеленую зону вытянули акции "Центрэнерго", подорожавшие на 0,01%.
Снизились в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,32%), "Мотор Сичи" (-0,28%) и "Укрнафты" (-0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,34%) и "Центрэнерго" (+0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,22% - до 508,86 пункта при объеме торгов 14,5 млн злотых (106,4 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+2,94%), "Агротона" (+2,48%) и "Астарты" (+0,22%).
Снизились в цене акции "Милкиленда" (-2,78%) и "Кернела" (-0,41%).
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