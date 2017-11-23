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Рынок акций Украины завершил торги 22 ноября умеренным ростом
19:45 22.11.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду слабым ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,1% - до 1271,24 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 3030,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 513,4 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+0,42%), "Центрэнерго" (+0,4%) и "Мотор Сичи" (+0,03%).
В "красной зоне" завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,37%) и "Центрэнерго" (+0,71%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,37% - до 507,73 пункта при объеме торгов 17,4 млн злотых (128 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги KSG Agro (-7,63%), "Милкиленда" (-1,64%) и "Астарты" (-0,89%).
С ростом стоимости завершили торги акции "Агротона" (+1,68%), агрохолдинга ИМК (+0,08%) и "Кернела" (+0,02%).
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