Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 12,5% до 17,6 млрд гривен в октябре

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 12,5%, или на 2,23 млрд гривен до 17,6 млрд гривен в октябре текущего года по сравнению с сентябрем (15,4 мрлд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

В октябре заключение биржевых контрактов происходило на 4 фондовых биржах.

Более 90% торгов по объемам состоялись на фондовых биржах "Перспектива" (64,27% - 11 314 млн гривен) и ПФТС (33,24% - 5 850 млн гривен), объем торгов на "Украинской бирже" составил 2,49% (438,06 млн гривен).

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на биржах за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины - 16,610 млрд гривен (98% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в октябре текущего года).

В октябре текущего года объем зарегистрированных комиссией выпусков акций уменьшился на 6,1% и составил 211 млн гривен.

В октябре 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов, зарегистрированных комиссией, составлял 4,2 млн гривен, что больше в 2,4 раза или на 2,5 млн гривен по сравнению с данными за сентябрь.

В октябре 2017 года объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 5,03 млн гривен, что больше на 5 млн гривен по сравнению с данными за сентябрь 2017 года.

В течение октября 2017 года состав биржевого реестра не изменился.

Отмечается, что всего листинг на фондовых биржах состоит из 23 эмитентов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.