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Биржи АТР в основном растут 22 ноября, Hang Seng побил рекорд 2007 г на фоне ралли бирж США
07:57 22.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются, кроме Shenzhen Composite, на рекордной динамике американских индексов, при этом гонконгский Hang Seng побил рекорд 10-летней давности, преодолев отметку в 30000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,50% - до 3427,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,16%, до 1984,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,90% - до 30087,73 пункта, ранее достигая максимальной отметки с ноября 2007 года в 30222 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,35%, до 2539,48 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,49% - до 5992,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 22535,82 пункта.
Позитивная статистика и сильные финансовые результаты американских ритейлеров подняли индексы США до новых рекордов, что способствовало и росту бирж АТР. Индекс S&P 500 впервые преодолел отметку в 2600 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite достигал наибольшей исторической отметки в 6862,66 пункта, DJIA - 23617,80 пункта.
По сообщению Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) США, продажи жилья на вторичном рынке США в октябре подскочили на 2%, до 5,48 миллиона сделок. При этом показатель значительно превысил экспертные прогнозы, которые предполагали рост лишь на 0,2%, до 5,4 миллиона.
Ритейлер молодежной одежды Urban Outfitters за три месяца, завершившиеся 31 октября, увеличил выручку на 3,5% по сравнению с показателем прошлого года - до 893 миллионов долларов, при прогнозах лишь в 857,5 миллиона. Прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде составила 41 цент, также превысив средние ожидания аналитиков. Чистая прибыль американской сети магазинов фиксированной цены Dollar Tree выросла на 5,3%, до 15,884 миллиарда долларов. Стоимость акций компании после этого увеличивается на 1,54%.
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